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Лидеров российского сноуборда оставили без зарплат
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Лидеров российского сноуборда оставили без зарплат 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские сноубордистки Алена Заварзина и Екатерина Тудегешева могут пропустить новый сезон из-за разногласий с Федерацией сноуборда России. Об этом сообщает «Спорт-Эспресс» со ссылкой на спортсменов сборной России.
«Алене Заварзиной весь прошедший сезон не платили зарплату. Объяснили тем, что у нее возникла проблема с прохождением углубленного медицинского обследования (УМО). При этом самой спортсменке ничего об этом не сказали. Узнала она обо всем постфактум. Получается: выступать за страну на соревнованиях она может, а получать за это зарплату — нет», — рассказал источник.
По его словам, следующий сезон Заварзина с высокой долей вероятности пропустит.
«Продолжать выступать по той же схеме она, естественно, не хочет. Федерация заняла выжидательно-нейтральную позицию в надежде, что Заварзина от безысходности все равно вернется в команду», — отмечается в материале.
Также УМО не прошла и двукратная чемпионка мира Екатерина Тудегешева.
«Старший тренер Денис Салагаев четыре месяца не выходит с ней на связь, и она до сих пор не знает, как ей готовиться к сезону», — говорится в сообщении.
На Олимпийских Играх в Пхенчхане Заварзина заняла 4-е место в параллельном гигантском слаломе. На Олимпиаде в Сочи россиянка завоевала бронзовую награду в той же дисциплине.
Тудегешева самостоятельно готовилась к ОИ-2018 и выбыла в 1/8 финала в параллельном гигантском слаломе. Спортсменка является обладательницей Кубка мира в зачете параллельных дисциплин (сезон-2010/11).
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