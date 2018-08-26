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Сборная России стала третьей в медальном зачёте ЧМ по гребле на байдарках и каноэ
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Сборная России стала третьей в медальном зачёте ЧМ по гребле на байдарках и каноэ 

Говорит Москва 2 часа назад
Российские гребцы завоевали три золотые, три серебряные и пять бронзовых наград.
Лидерами в медальном зачёте стали немецкие спортсмены, вторыми — венгры.
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