Сборная России стала третьей в медальном зачёте ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

Российские гребцы завоевали три золотые, три серебряные и пять бронзовых наград. Лидерами в медальном зачёте стали немецкие спортсмены, вторыми — венгры.