Ещё
Глава USADA заявил, что восстановление РУСАДА станет сокрушительным ударом по чистым спортсменам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Глава USADA заявил, что восстановление РУСАДА станет сокрушительным ударом по чистым спортсменам 

RT на русском 1 час назад
Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт раскритиковал высказывание президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о том, что полностью выиграть борьбу с допингом невозможно.
«Очевидно, что борьба с допингом — тяжёлая, но лидер мирового спорта не может просто выбросить полотенце. Можете ли вы представить, чтобы Майкл Фелпс или Усэйн Болт вышли в олимпийский финал и сказали: «Я не могу выиграть». Это явно не то отношение, которого заслуживают чистые спортсмены по всему миру», — приводит слова Тайгерта Inside the games со ссылкой на CNN.
Он отметил, что такие слова Баха могут означать, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на ближайшем заседании совета намерено восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
«Если это будет сделано, хотя Россия не выполнила ещё два пункта «дорожной карты», WADA и МОК дадут сигнал о развороте в обратную сторону в борьбе с допингом. Это будет сокрушительным ударом по мечтам и надеждам миллионов чистых спортсменов, которые верят в чистый спорт и честную конкуренцию», — добавил глава USADA.
В ноябре 2015 года WADA приостановило деятельность РУСАДА, признав её несоответствующей антидопинговому кодексу организации в связи с информацией о массовых нарушениях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, которую организация получила от Григория Родченкова.
Ранее сообщалось, что, по мнению главы МОК, невозможно выиграть войну против допинга.
RT на русском: последние новости
Бах признался, что МОК был близок к решению об отмене ОИ-2018 Россиянка Пауль выиграла золото в сноуборд-кроссе на юниорском чемпионате мира Южная Корея предложила КНДР создать объединенные команды на Олимпиаде-2020 в Токио
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Салах в шоке от организации ЧМ-201850
Что стало с Липницкой35
Что ждет сбежавших биатлонисток на Украине157
«Всё серое, всё плохо»: Ефимова о России424
«Куда с такой задницей?»: Почему Кузьмина уехала в Словакию1
Видео
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
02:15
Черчесов объяснился за отсутствие Смолова в сборной
Футбол
00:08
Смолов пошутил над своим провалом на ЧМ-2018
Футбол
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
03:33
«Всё серое, всё плохо»: Ефимова о России
Летние виды спорта
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
00:04
Бедная Маша
Теннис Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение