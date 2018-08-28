Глава USADA заявил, что восстановление РУСАДА станет сокрушительным ударом по чистым спортсменам

Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт раскритиковал высказывание президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о том, что полностью выиграть борьбу с допингом невозможно.

«Очевидно, что борьба с допингом — тяжёлая, но лидер мирового спорта не может просто выбросить полотенце. Можете ли вы представить, чтобы Майкл Фелпс или Усэйн Болт вышли в олимпийский финал и сказали: «Я не могу выиграть». Это явно не то отношение, которого заслуживают чистые спортсмены по всему миру», — приводит слова Тайгерта Inside the games со ссылкой на CNN

Он отметил, что такие слова Баха могут означать, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на ближайшем заседании совета намерено восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

«Если это будет сделано, хотя Россия не выполнила ещё два пункта «дорожной карты», WADA и МОК дадут сигнал о развороте в обратную сторону в борьбе с допингом. Это будет сокрушительным ударом по мечтам и надеждам миллионов чистых спортсменов, которые верят в чистый спорт и честную конкуренцию», — добавил глава USADA.

В ноябре 2015 года WADA приостановило деятельность РУСАДА, признав её несоответствующей антидопинговому кодексу организации в связи с информацией о массовых нарушениях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, которую организация получила от Григория Родченкова

Ранее сообщалось, что, по мнению главы МОК, невозможно выиграть войну против допинга.