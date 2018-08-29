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USADA выступило против России
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USADA призывает не восстанавливать Россию в правах 

Газета.Ru 8 часов назад
Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт обратился ко Всемирному антидопинговому агентству (WADA) с призывом не восстанавливать Россию в правах, сообщает "Советский спорт".
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) была отстранена в 2015 году из-за предполагаемого наличия государственной системы поддержки употребления допинга российскими спортсменами на Олимпиаде 2014 года в Сочи.
"Сейчас Россия и WADA играют в гляделки, и если WADA моргнет и позволит России вернуться, несмотря на два невыполненных пункта условий, это будет огромный шаг назад. Это нанесет опустошительный удар по доверию к WADA, и по надеждам и мечтам миллионов атлетов, которые верят в чистый спорт", — приводит слова Тайгерта CNN.
Ранее сообщалось, что РУСАДА объявила о начале сотрудничества с антидопинговым агентством Узбекистана.
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Комментарии34  Ещё 3 источника 
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