США против России: «Надеемся, РУСАДА не восстановят»

Глава USADA призвал не восстанавливать в правах РУСАДА

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт назвал потенциальное восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах ударом, который разрушит доверие к Всемирному антидопинговому агентству (WADA). В Госдуме в ответ назвали американского чиновника «русофобом».

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт раскритиковал президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха

«Допинг будет всегда. Это одна из войн, в которой нельзя победить, — заявил немецкий функционер накануне в комментарии для CNN. — Самая большая опасность заключается не в том, что кого-то ловят на допинге и открывают дела. Самое страшное, что с каждым новым допинговым случаем появляются подозрения по отношению к чистыми атлетам».

Глава американского антидопнга категорически не согласился с позицией Баха, приведя в качестве примеров титулованных олимпийских атлетов пловца из США Майкла Фелпса и ямайского спринтера Усэйна Болта.

«Очевидно, что это сложная битва, но лидер всего олимпийского спорта не имеет права просто так сдаваться, — цитирует Тайгерта Insidethegames. — Представьте, что было бы, если бы Майкл Фелпс и Усэйн Болт в финале Олимпийских игр сказали бы: «Я не смогу победить»? Это совсем не та позиция, которую заслуживают чистые атлеты со всего мира».

Кроме того, Тайгерт в очередной раз намекнул на якобы имеющуюся пророссийскую позицию президента МОК.

«Возможно, это все ведет к тому, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) восстановят в правах. И если WADA все-таки восстановит РУСАДА, несмотря на два невыполненных критерия, то это будет самый крупный поворот на 180 градусов в истории.

Это будет разрушительный удар по доверию к WADA, а также надеждам и мечтам спортсменов со всего мира, которые верят в чистые и честные соревнования, — заявил глава USADA. — Международное спортивное движение упорно пытается вернуть в игру одну из самых больших наций. Они пытаются сделать вид, что ничего не было, но правду не так легко скрыть. Мы не можем просто все забыть и оставить нарушителя без наказания.

Будем надеяться, что РУСАДА все-таки не восстановят, но если это случится, то США сделают все возможное, чтобы не позволить спортсменам со всего мира сдаться и перестать верить в чистый спорт.

Даже когда спортивные лидеры их не поддерживают, уходить из спорта совсем не время».

Напомним, что камнем преткновения в восстановлении Российского антидопингового агентства в правах до сих пор являются два не выполненных критерия.

По определенной WADA дорожной карте Россия должна была признать доклад канадского юриста Ричарда Макларена о допинге в стране и допустить представителей Всемироного антидопингового агентства в опечатанную Московскую антидопинговую лабораторию.

На высказывания американского чиновника отреагировал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев

«Тайгерт — известный русофоб, он постоянно истерически высказывается по восстановлению РУСАДА, — рассказал Свищев ТАСС. — РУСАДА показало всем, и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в том числе, как придерживается требований и постоянно выполняет задачи, которые на нее возложены.

К сожалению или к счастью для американцев РУСАДА упрекать не в чем. Существуют два не снятых требования WADA — это признание доклада Макларена и вопросы лаборатории.

Это не компетенция РУСАДА. Позитивное движение между WADA и РУСАДА, несомненно, есть, это и беспокоит гражданина Тайгерта.

Когда РУСАДА вновь будет «в семье», Тайгерт со своими высказываниями станет невостребованным».

Ближайшее заседание совета WADA, на котором будет обсуждаться вопрос восстановления РУСАДА в правах, состоится 20 сентября на Сейшельских островах.