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Президенту Южной Кореи вручат высшую награду МОК за Олимпиаду в Пхенчхане
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Президенту Южной Кореи вручат высшую награду МОК за Олимпиаду в Пхенчхане 

Газета.Ru + ещё 4 37 минут назад
Фото: Газета.Ru
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин будет награжден золотым Олимпийским орденом — высшей наградой Международного олимпийского комитета — за большой вклад в успех зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, сообщает ТАСС.
Церемония награждения состоится в сеульской резиденции Мун Чжэ Ина — Голубом доме. Орден южнокорейскому лидеру вручит президент МОК Томас Бах.
В феврале и марте 2018 года в южнокорейском уезде Пхенчхан прошли Олимпийские и Паралимпийские игры. В них также приняли участие атлеты из КНДР. Олимпиада стала поводом для активизации межкорейских отношений, что впоследствии привело к прорыву и первому за десятилетие саммиту лидеров Южной и Северной Кореи.
Мун Чжэ Ин таким образом станет седьмым южнокорейцем, получившим золотой Олимпийский орден. Награда МОК, присуждаемая за особые заслуги перед олимпийским движением, была учреждена в 1974 году. Изначально вручались бронзовый, серебряный и золотой ордена, однако с 1984 года лауреаты получают награду только последних двух ступеней. Орден не могут получить действующие члены МОК и олимпийские чемпионы.
Ранее сообщалось, что Олимпиаду в Пхенчхане могли отменить из-за ядерной угрозы КНДР.
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