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Объединенная команда Южной Кореи и КНДР может выступить на ЧМ по гребле на лодках «Дракон»
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Объединенная команда Южной Кореи и КНДР может выступить на ЧМ по гребле на лодках «Дракон» 

ТАСС 6 часов назад
ТАСС, 30 августа. Объединенная команда КНДР и Южной Кореи может выступить на предстоящем чемпионате мира по гребле на лодках «Дракон», соревнования пройдут в американском Гейнсвилле с 12 по 16 сентября. Об этом сообщает агентство Yonhap.
"Мы попытаемся помочь спортсменам КНДР получить американские визы и сформировать объединенную команду на чемпионате мира, чтобы мы снова смогли побороться за золото, — рассказал глава Федерации гребли на каноэ Южной Кореи Ким Ён Бин. — В КНДР заявили, если спортсмены получат американские визы, то на турнире выступит объединенная команда".
На Азиатских играх, которые проходят в Джакарте, объединенная команда выиграла золото и две бронзы в гребле на лодках «Дракон», впервые завоевав медали на международных мультиспортивных соревнованиях.
Страны уже имеют опыт выступления объединенных команд, 9 февраля делегации сборных КНДР и Южной Кореи под флагом единой Кореи приняли участие в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиады в Пхёнчхане. Кроме того, объединенная женская хоккейная команда приняла участие в олимпийском турнире.
Гонки на лодках «Дракон» — неолимпийский вид спорта. «Дракон» — это большое каноэ, впереди сидит барабанщик, который задает ритм гребцам, на корме находится рулевой. Официальные соревнования проводятся на 10-местных и 20-местных лодках на дистанциях 200, 250, 500, 1000 и 2000 м.
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