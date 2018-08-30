Бегунья Поистогова готова получить серебро ОИ-2012 в Олимпийском музее Лозанны

МОСКВА, 30 августа. / ТАСС /. Россиянка Екатерина Поистогова (Завьялова) намерена получить серебряную медаль Игр-2012 в беге на 800 метров, доставшуюся ей после аннулирования первого места Марии Савиновой , в Олимпийском музее Лозанны. Об этом Завьялова сообщила ТАСС.

Международный олимпийский комитет (МОК) предложил Поистоговой выбрать место и время вручения медалей Олимпийских игр — 2012 в Лондоне. Ранее на основании решения исполкома МОК Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение о перераспределении медалей Олимпийских игр — 2012. Поистогова будет награждена серебряной медалью в беге на 800 м (ранее — бронза) в связи с аннулированием результата россиянки Марии Савиновой (ранее — золото).

"Медаль мне эта нужна, и я не собираюсь от нее отказываться, — заметила Поистогова. — Но на Олимпиаде в Лондоне первое место заняла Мария Савинова, а я финишировала третьей. И все, что случилось потом, для меня стало неожиданным".

"Что касается церемонии вручения, то изначально я хотела, чтобы это случилось на Олимпиаде 2020 года в Токио, — продолжила спортсменка. — Но потом мне сказали, что это невозможно в связи с новыми изменениями в регламенте. Поэтому я выбрала, что церемония пройдет в Лозанне в Олимпийском музее. Теперь мне нужно связаться с федерацией легкой атлетики и рассказать о своем решении, а потом совместно с олимпийским комитетом мы определимся и с датой церемонии".

Поистогова была отстранена от участия в соревнованиях в ноябре 2015 года на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом . Юрист бегуньи Артем Пацев в апреле прошлого года сообщил ТАСС, что доказательства вины спортсменки, содержавшиеся в докладе, были признаны Международным спортивным арбитражным судом (CAS) недостаточными для лишения спортсменки бронзы ОИ-2012. CAS, тем не менее, принял решение наложить на Поистогову двухлетнюю дисквалификацию, которая завершилась в августе 2017 года. На чемпионате России 2018 года в Казани спортсменка заняла первое место на 800-метровке.