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Предстоящий сезон станет заключительным в карьере Линдси Вонн
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Предстоящий сезон станет заключительным в карьере Линдси Вонн 

Чемпионат.com + ещё 3 10 часов назад
Фото: ТАСС
Известная американская горнолыжница Линдси Вонн сообщила, что предстоящий сезон будет последним в её карьере. 33-летняя спортсменка имеет 82 победы на этапах Кубка мира и четырежды выигрывала общий зачёт.
«Это будет последний сезон в моей карьере», — ответила в своём «инстаграме» на вопрос болельщика Вонн.
В активе американской спортсменки имеется золотая и бронзовая медали на Олимпийских играх в Ванкувере и бронза на Олимпиаде в Пхёнчхане. Кроме того, Вонн является двукратной чемпионкой мира, трёхкратным серебряным и четырёхкратным бронзовым призёром мировых первенств. За национальную сборную своей страны горнолыжница начала выступать с 1999 года, а впервые поднялась на пьедестал 18 января 2004 года в Кортина-д’Ампеццо.
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