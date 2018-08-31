Предстоящий сезон станет заключительным в карьере Линдси Вонн

Известная американская горнолыжница Линдси Вонн сообщила, что предстоящий сезон будет последним в её карьере. 33-летняя спортсменка имеет 82 победы на этапах Кубка мира и четырежды выигрывала общий зачёт.

«Это будет последний сезон в моей карьере», — ответила в своём «инстаграме» на вопрос болельщика Вонн.

В активе американской спортсменки имеется золотая и бронзовая медали на Олимпийских играх в Ванкувере и бронза на Олимпиаде в Пхёнчхане. Кроме того, Вонн является двукратной чемпионкой мира, трёхкратным серебряным и четырёхкратным бронзовым призёром мировых первенств. За национальную сборную своей страны горнолыжница начала выступать с 1999 года, а впервые поднялась на пьедестал 18 января 2004 года в Кортина-д’Ампеццо.