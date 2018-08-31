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МПК рассмотрит вопрос восстановления Паралимпийского комитета России 10-11 сентября
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МПК рассмотрит вопрос восстановления Паралимпийского комитета России 10-11 сентября 

ТАСС + ещё 1 10 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Исполком Международного паралимпийского комитета (МПК) с 10 по 11 сентября проведет очередное заседание, на котором будет рассмотрен вопрос восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом ТАСС сообщил директор по связям с общественностью МПК Крейг Спенс.
Членство ПКР в международной организации было приостановлено два года назад после публикации доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.
"Как и на предыдущих совещаниях, вопрос об отстранении ПКР включен в повестку дня заседания для обсуждения достигнутого прогресса и возможных последующих шагов", — сообщил Спенс.
Российская сторона до сих пор не выполнила два пункта дорожной карты по вопросу восстановления паралимпийского движения: ей необходимо согласиться с выводами доклада Макларена и добиться, чтобы Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вновь соответствовало кодексу WADA.
Второй пункт будет обсуждаться исполкомом WADA только 20 сентября.
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