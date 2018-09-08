Бацарашкина завоевала серебро ЧМ по стрельбе олимпийскую лицензию на Игры-2020

Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала серебряную медаль чемпионата мира по пулевой стрельбе в Чханвоне в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров, проиграв в перестрелке украинке Елене Костевич. Замкнула тройку призёров немка Дорен Веннекамп.

Помимо награды Бацарашкина завоевала для России лицензию на участие в Олимпийских играх-2020 в Токио.