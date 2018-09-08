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Бацарашкина завоевала серебро ЧМ по стрельбе олимпийскую лицензию на Игры-2020
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Бацарашкина завоевала серебро ЧМ по стрельбе олимпийскую лицензию на Игры-2020 

Чемпионат.com + ещё 68 58 минут назад
Фото: Вести.Ru
Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала серебряную медаль чемпионата мира по пулевой стрельбе в Чханвоне в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров, проиграв в перестрелке украинке Елене Костевич. Замкнула тройку призёров немка Дорен Веннекамп.
Помимо награды Бацарашкина завоевала для России лицензию на участие в Олимпийских играх-2020 в Токио.
Пулевая стрельба. Чемпионат и первенство мира. Чханвон, Южная Корея Женщины. Пистолет, 25 м. Личные соревнования 1. Елена Костевич (Украина) — 37 (перестрелка — 4+4+3). 2. Виталина Бацарашкина (Россия) — 37 (4+4+2). 3. Дорен Веннекамп (Германия) — 31… 34. Ирина Серебрянская (Россия) — 578… 55. Светлана Медведева (Россия) — 572. Командные соревнования 1. Китай — 1746. 2. Южная Корея — 1746. 3. Германия — 1744… 7. Россия — 1738.
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