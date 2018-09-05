Российские юниорки стали третьими в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на ЧМ

ТАСС , 5 сентября. Юниорская женская сборная России завоевала бронзовую медаль чемпионата мира в командных соревнованиях в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Турнир проходит в южнокорейском Чханвоне. Россиянки Яна Енина, Надежда Колода и Ольга Веретельникова набрали в сумме 1693 очка. Первое место заняла команда Южной Кореи (1700), серебро завоевала сборная Монголии (1698). В медальном зачете сборная России занимает второе место, имея в активе четыре золотые, одну серебряную и четыре бронзовые награды. Лидирует сборная Южной Кореи (5-4-5). Третье место делят между собой команды Китая (3-3-3) и Индии (3-3-3). Соревнования завершатся 14 сентября.