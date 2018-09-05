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Российские юниорки стали третьими в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на ЧМ
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Российские юниорки стали третьими в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на ЧМ 

ТАСС + ещё 17 2 часа назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 5 сентября. Юниорская женская сборная России завоевала бронзовую медаль чемпионата мира в командных соревнованиях в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Турнир проходит в южнокорейском Чханвоне.
Россиянки Яна Енина, Надежда Колода и Ольга Веретельникова набрали в сумме 1693 очка.
Первое место заняла команда Южной Кореи (1700), серебро завоевала сборная Монголии (1698).
В медальном зачете сборная России занимает второе место, имея в активе четыре золотые, одну серебряную и четыре бронзовые награды. Лидирует сборная Южной Кореи (5-4-5). Третье место делят между собой команды Китая (3-3-3) и Индии (3-3-3).
Соревнования завершатся 14 сентября.
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