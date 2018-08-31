«Я не нужна российскому спорту»

Призерка ОИ разочаровалась в системе и уходит из спорта

Бронзовая призерка Олимпийских игр в Сочи сноубордистка Алена Заварзина объявила о завершении карьеры. По ее словам, она «не сильно нужна российскому спорту».

«В общем, я не сильно нужна российскому спорту. Поэтому я подумала, что вселенная говорит мне, что пора заканчивать с этим», — приводит слова спортсменки «Матч ТВ».

Алена призналась, что три месяца размышляла, чем заниматься дальше, и пришла к выводу, что не хочет связывать свою жизнь со структурой спорта.

«Эта структура выбила из меня весь дух», — призналась она.

По словам спортсменки, весь прошедший сезон она не получала зарплату и другие положенные ей выплаты.