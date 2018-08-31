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«Я не нужна российскому спорту»
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Призерка ОИ разочаровалась в системе и уходит из спорта 

Рамблер + ещё 17 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Бронзовая призерка Олимпийских игр в Сочи сноубордистка Алена Заварзина объявила о завершении карьеры. По ее словам, она «не сильно нужна российскому спорту».
«В общем, я не сильно нужна российскому спорту. Поэтому я подумала, что вселенная говорит мне, что пора заканчивать с этим», — приводит слова спортсменки «Матч ТВ».
Алена призналась, что три месяца размышляла, чем заниматься дальше, и пришла к выводу, что не хочет связывать свою жизнь со структурой спорта.
«Эта структура выбила из меня весь дух», — призналась она.
По словам спортсменки, весь прошедший сезон она не получала зарплату и другие положенные ей выплаты.
«Выиграв общий зачет КМ в 2017 году, я не получила не то что надбавки к зарплате, а вообще зарплату за последующий сезон. Заняв на Олимпиаде четвертое место, я не получила компенсации за свои расходы на спортивного психолога и президентской стипендии», — сказала Заварзина.
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