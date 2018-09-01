Глава ОКР рассказал о работе по восстановлению РУСАДА 

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о работе по восстановлению РУСАДА в правах, передает "РИА Новости".
"Вопрос будет рассматриваться 20 сентября. Все шаги уже сделаны, мы ждем решения исполкома. Комиссия WADA по соответствию информацию до исполкома не анонсирует", — заявил Поздняков.
Исполком WADA состоится на Сейшельских островах. РУСАДА в 2015 году было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу.
Ранее глава ОКР выразил соболезнования в связи с гибелью фигуриста Дениса Тена.