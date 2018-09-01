Глава ОКР рассказал о работе по восстановлению РУСАДА

"Вопрос будет рассматриваться 20 сентября. Все шаги уже сделаны, мы ждем решения исполкома. Комиссия WADA по соответствию информацию до исполкома не анонсирует", — заявил Поздняков.

Исполком WADA состоится на Сейшельских островах. РУСАДА в 2015 году было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу.