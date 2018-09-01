Огонь токийской Олимпиады будет зажжен 11 марта 2020 года

ТОКИО, 1 сентября. / ТАСС /. Олимпийский огонь летних Игр в Токио будет зажжен 11 марта 2020 года. Об этом, как сообщило агентство Киодо, объявил в Джакарте президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах

Ранее сообщалось, что эстафета олимпийского огня перед Играми 2020 года начнется в префектуре Фукусима, пострадавшей от землетрясения и цунами в 2011 году, и будет длиться 121 день.

ХХХII летние Игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Организаторы отмечают, что соревнования должны отличаться компактностью: все ключевые спортивные объекты будут расположены на расстоянии не более 8 км от Олимпийской деревни, что позволит болельщикам и спортсменам тратить на дорогу минимальное время.