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Огонь токийской Олимпиады будет зажжен 11 марта 2020 года
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Огонь токийской Олимпиады будет зажжен 11 марта 2020 года 

ТАСС + ещё 1 8 часов назад
ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Олимпийский огонь летних Игр в Токио будет зажжен 11 марта 2020 года. Об этом, как сообщило агентство Киодо, объявил в Джакарте президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
Ранее сообщалось, что эстафета олимпийского огня перед Играми 2020 года начнется в префектуре Фукусима, пострадавшей от землетрясения и цунами в 2011 году, и будет длиться 121 день.
ХХХII летние Игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Организаторы отмечают, что соревнования должны отличаться компактностью: все ключевые спортивные объекты будут расположены на расстоянии не более 8 км от Олимпийской деревни, что позволит болельщикам и спортсменам тратить на дорогу минимальное время.
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