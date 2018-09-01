Стала известна дата и место зажжения Олимпийского огня 2020 года

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил, что Олимпийский огонь летних Игр в Токио будет зажжен 11 марта 2020 года, сообщает ТАСС

"Я думаю, что это просто превосходная идея, и МОК ее полностью поддержал", — отметил Бах.

Ранее Японский олимпийский комитет выступил с инициативой начать эстафету Олимпийского огня в префектуре Фукусима, которая 11 марта 2011 года наиболее пострадала от землетрясения и цунами.

ХХХII летние Игры пройдут в столице Японии с 24 июля по 9 августа 2020 года. Организаторы подчеркивают, что соревнования будут максимально компактно спланированы: все ключевые спортивные объекты будут расположены на расстоянии не более 8 км от Олимпийской деревни, что позволит болельщикам и спортсменам тратить на дорогу как можно меньше времени.

Ранее призер Олимпиады 2014 года ушла из сборной России из-за невыплат по зарплате.