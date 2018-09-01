Ещё
Стала известна дата и место зажжения Олимпийского огня 2020 года
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стала известна дата и место зажжения Олимпийского огня 2020 года 

Газета.Ru + ещё 3 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил, что Олимпийский огонь летних Игр в Токио будет зажжен 11 марта 2020 года, сообщает ТАСС.
"Я думаю, что это просто превосходная идея, и МОК ее полностью поддержал", — отметил Бах.
Ранее Японский олимпийский комитет выступил с инициативой начать эстафету Олимпийского огня в префектуре Фукусима, которая 11 марта 2011 года наиболее пострадала от землетрясения и цунами.
ХХХII летние Игры пройдут в столице Японии с 24 июля по 9 августа 2020 года. Организаторы подчеркивают, что соревнования будут максимально компактно спланированы: все ключевые спортивные объекты будут расположены на расстоянии не более 8 км от Олимпийской деревни, что позволит болельщикам и спортсменам тратить на дорогу как можно меньше времени.
Ранее призер Олимпиады 2014 года ушла из сборной России из-за невыплат по зарплате.
Газета.Ru: последние новости
Призер Олимпиады ушла из сборной России из-за невыплат по зарплате USADA призывает не восстанавливать Россию в правах Президенту Южной Кореи вручат высшую награду МОК за Олимпиаду в Пхенчхане
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От Медведевой «сбежал» тренер20
Смолову вновь не повезло4
Россия лишится биатлона40
Тренер «Урала» о разгроме от ЦСКА: так играть нельзя1
Знойная подружка звезды футбола обескуражила соцсети1
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
00:36
Жребий брошен: что ждет «Зенит» и «Спартак» в Лиге Европы
Футбол Статьи
06:47
Почему Домрачева уехала из России
Биатлон
02:37
«Ненавижу играть против нее»
Теннис Статьи
04:28
«Мог быть провал»: что делает учениц Тутберидзе особенными
Фигурное катание Статьи
00:37
От Медведевой «сбежал» тренер
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение