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Глава МОК: киберспорт не будет включен в Олимпиаду из-за пропаганды насилия
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Глава МОК: киберспорт не будет включен в Олимпиаду из-за пропаганды насилия 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что киберспорт не войдет в программу Олимпиад до тех пор, пока он продолжает пропаганду жестокости, передает "Советский спорт".
"Мы не можем включить в программу Олимпиад то, что пропагандирует насилие и дискриминацию. Это я о так называемых шутерах. Они, с нашей точки зрения, совершенно не соответствуют нашим понятиям олимпийских ценностей.
Конечно, любой вид единоборств произошел от реальных драк между людьми. Но спорт — это цивилизованное понятие драк. Если в киберспорте нужно кого-то убивать, то его не может быть в Олимпийских играх", — сказал Бах.
Олимпийские игры — крупнейшие международные комплексные спортивные соревнования, которые проводятся раз в четыре года под эгидой МОК.
Ранее сообщалось, что у признавшегося в допинге олимпийского чемпиона не отберут медаль.
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