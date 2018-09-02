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МОК отказался включать киберспорт в программу Олимпийских игр
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МОК отказался включать киберспорт в программу Олимпийских игр 

BFM.RU + ещё 11 17 часов назад
Фото: Newsru.com
Международный олимпийский комитет отказался включать киберспорт в программу Олимпиады. С таким заявлением выступил президент МОК Томас Бах.
Он подчеркнул, что компьютерные игры пропагандируют насилие и дискриминацию, что противоречит олимпийским ценностям. При этом он указал, что в данном случае речь идет о «шутерах», передает Associated Press.
«Конечно, любой вид единоборств берет свое начало от реальных драк между людьми. Но спорт — это цивилизованное понимание драк. Если в киберспорте нужно кого-то убивать, его не может быть в Олимпийских играх», — заявил Бах.
Заявление президента МОК прозвучало на фоне решения Олимпийского совета Азии включить киберспорт в список дисциплин Азиатских игр 2018 и 2022 годов. В этом году Игры пройдут в индонезийских городах Джакарте и Палембанге. Какие именно киберспортивные дисциплины будут включены в программу, пока неизвестно.
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