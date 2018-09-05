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Президент МОК Томас Бах: «Игры пропагандируют насилие и дискриминацию»
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Президент МОК Томас Бах: «Игры пропагандируют насилие и дискриминацию» 

Игромания.ру + ещё 14 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Киберспорт относительно недавно признали спортом. Но продвинуться дальше в этом качестве ему пока не суждено. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в интервью Associated Press сообщил, что киберспорт нарушает основополагающие принципы олимпийского движения, так что стать олимпийской дисциплиной он никак не может.
Мы не можем включить в олимпийскую программу игры, которые пропагандируют насилие или дискриминацию. Так называемые шутеры и прочие игры с убийствами. Они, с нашей точки зрения, противоречат олимпийским ценностям и поэтому не могут быть приняты.
Конечно, все спортивные соревнования изначально произошли от реальных сражений между людьми. Но спорт — это цивилизованное выражение этих противостояний. Если в киберспортивных играх речь идет об убийстве, это не может сочетаться с нашими олимпийскими ценностями.
Томас Бах  Между тем 2 сентября в Джакарте завершились Азиатские игры, и в рамках Азиады впервые прошли киберспортивные соревнования. Организаторы включили в программу турниры по StarCraft II, Hearthstone, League of Legends, Pro Evolution Soccer, Clash Royale и Arena of Valor. Их итоги не влияли на медальные зачёты Азиатских игр, тем не менее трансляции турниров смотрело около 320 миллионов зрителей.
Пока что окончательно не решено, станут ли киберспортивные турниры полноценной частью программы следующей Азиады, которая пройдёт в 2022 году, или останутся демонстрационным развлечением. Азиатский олимпийский комитет может добавить киберспорт в медальный зачёт Азиатских игр 2022 года только после одобрения официальной международной федерации. Но МОК не спешит одобрять киберспортивные игры, даже те в которых насилие отсутствует, как, например, Rocket League, FIFA или Hearthstone. Остаётся также неизвестным, пустят ли на Олимпиаду PUBG или CS:GO, если оружие в них заменят на винтовки для пейнтбола или тортики с кремом.
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