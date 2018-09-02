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Биатлонистка Зайцева заявила, что скоро появятся новости по иску к Родченкову
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Биатлонистка Зайцева заявила, что скоро появятся новости по иску к Родченкову 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Российская биатлонистка Ольга Зайцева заявила, что в ближайшее время появятся новости по иску к бывшему главе московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову, передает ТАСС.
"А наше дело идет. Все в процессе. Надеюсь, скоро будут новости и вы все узнаете", — сказала Зайцева.
Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова были лишены серебряных медалей эстафетной гонки Игр 2014 года в Сочи за нарушение антидопинговых правил. Вилухина также была лишена олимпийского серебра за второе место в спринте. Они оспорили это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), куда отправили апелляции еще 39 российских спортсменов, наказанных Международным олимпийским комитетом (МОК).
Зайцева, Вилухина и Романова также подали иск в Нью— Йорке к Родченкову, который стал главным информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA) в деле о допинговых нарушениях на сочинской Олимпиаде.
Ранее сообщалось, что российских биатлонистов подозревают на основании данных Родченкова.
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