Биатлонистка Зайцева заявила, что скоро появятся новости по иску к Родченкову

"А наше дело идет. Все в процессе. Надеюсь, скоро будут новости и вы все узнаете", — сказала Зайцева.

Зайцева, Ольга Вилухина Яна Романова были лишены серебряных медалей эстафетной гонки Игр 2014 года в Сочи за нарушение антидопинговых правил. Вилухина также была лишена олимпийского серебра за второе место в спринте. Они оспорили это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), куда отправили апелляции еще 39 российских спортсменов, наказанных Международным олимпийским комитетом (МОК).

Зайцева, Вилухина и Романова также подали иск в Нью— Йорке к Родченкову, который стал главным информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA) в деле о допинговых нарушениях на сочинской Олимпиаде.

Ранее сообщалось, что российских биатлонистов подозревают на основании данных Родченкова.