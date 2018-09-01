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Биатлонистка Зайцева ждет, что скоро появятся новости по иску к Родченкову
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Биатлонистка Зайцева ждет, что скоро появятся новости по иску к Родченкову 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российская биатлонистка Ольга Зайцева ждет, что скоро появятся новости по иску к бывшему главе московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову. Об этом она заявила ТАСС.
"А наше дело [иск к Родченкову] идет. Все в процессе. Надеюсь, скоро будут новости и вы все узнаете", — сказала Зайцева.
Чемпионка Олимпиад 2006 и 2010 годов Зайцева, призер чемпионата мира 2012 года Ольга Вилухина и призер чемпионата Европы Яна Романова были лишены серебряных медалей эстафетной гонки Игр 2014 года в Сочи за нарушение антидопинговых правил. Вилухина также была лишена олимпийского серебра за второе место в спринте. Они оспорили это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), куда отправили апелляции еще 39 российских спортсменов, наказанных Международным олимпийским комитетом (МОК), однако рассмотрение их дел было отложено в связи с тем, что их интересы представляют другие адвокаты, а сами спортсменки к тому моменту уже закончили карьеры.
Зайцева, Вилухина и Романова также подали иск в Нью— Йорке к Родченкову, который стал главным информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA) в деле о допинговых нарушениях на сочинской Олимпиаде.
ТАСС: последние новости
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