Биатлонистка Зайцева ждет, что скоро появятся новости по иску к Родченкову

"А наше дело [иск к Родченкову] идет. Все в процессе. Надеюсь, скоро будут новости и вы все узнаете", — сказала Зайцева.

Чемпионка Олимпиад 2006 и 2010 годов Зайцева, призер чемпионата мира 2012 года Ольга Вилухина и призер чемпионата Европы Яна Романова были лишены серебряных медалей эстафетной гонки Игр 2014 года в Сочи за нарушение антидопинговых правил. Вилухина также была лишена олимпийского серебра за второе место в спринте. Они оспорили это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), куда отправили апелляции еще 39 российских спортсменов, наказанных Международным олимпийским комитетом (МОК), однако рассмотрение их дел было отложено в связи с тем, что их интересы представляют другие адвокаты, а сами спортсменки к тому моменту уже закончили карьеры.