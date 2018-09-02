18-е Азиатские игры — Прыжки в воду с вышки 10 м /мужчины/: китайский спортсмен Ян Цзянь завоевал первое место

Джакарта, 1 сентября / Синьхуа / — Китайский спортсмен Ян Цзянь сегодня набрал 579,10 балла и выиграл золотую медаль в финале соревнований по прыжкам в воду с вышки 10 м среди мужчин в рамках 18-х Азиатских игр. (Синьхуа/Юэ Юэвэй)

Джакарта, 1 сентября /Синьхуа/ — Китайский спортсмен Ян Цзянь сегодня набрал 579,10 балла и выиграл золотую медаль в финале соревнований по прыжкам в воду с вышки 10 м среди мужчин в рамках 18-х Азиатских игр. (Синьхуа/Юэ Юэвэй)

Джакарта, 1 сентября /Синьхуа/ — Китайский спортсмен Ян Цзянь сегодня набрал 579,10 балла и выиграл золотую медаль в финале соревнований по прыжкам в воду с вышки 10 м среди мужчин в рамках 18-х Азиатских игр. (Синьхуа/Юэ Юэвэй)

Джакарта, 1 сентября /Синьхуа/ — Китайский спортсмен Ян Цзянь сегодня набрал 579,10 балла и выиграл золотую медаль в финале соревнований по прыжкам в воду с вышки 10 м среди мужчин в рамках 18-х Азиатских игр. (Синьхуа/Юэ Юэвэй)

Джакарта, 1 сентября /Синьхуа/ — Китайский спортсмен Ян Цзянь сегодня набрал 579,10 балла и выиграл золотую медаль в финале соревнований по прыжкам в воду с вышки 10 м среди мужчин в рамках 18-х Азиатских игр. (Синьхуа/Юэ Юэвэй)