Ещё
18-е Азиатские игры — Прыжки в воду с вышки 10 м /мужчины/: китайский спортсмен Ян Цзянь завоевал первое место
Далее:
Читайте также:
Ещё

18-е Азиатские игры — Прыжки в воду с вышки 10 м /мужчины/: китайский спортсмен Ян Цзянь завоевал первое место 

ИА Синьхуа + ещё 1 3 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Джакарта, 1 сентября /Синьхуа/ — Китайский спортсмен Ян Цзянь сегодня набрал 579,10 балла и выиграл золотую медаль в финале соревнований по прыжкам в воду с вышки 10 м среди мужчин в рамках 18-х Азиатских игр. (Синьхуа/Юэ Юэвэй)
Джакарта, 1 сентября /Синьхуа/ — Китайский спортсмен Ян Цзянь сегодня набрал 579,10 балла и выиграл золотую медаль в финале соревнований по прыжкам в воду с вышки 10 м среди мужчин в рамках 18-х Азиатских игр. (Синьхуа/Юэ Юэвэй)
Джакарта, 1 сентября /Синьхуа/ — Китайский спортсмен Ян Цзянь сегодня набрал 579,10 балла и выиграл золотую медаль в финале соревнований по прыжкам в воду с вышки 10 м среди мужчин в рамках 18-х Азиатских игр. (Синьхуа/Юэ Юэвэй)
Джакарта, 1 сентября /Синьхуа/ — Китайский спортсмен Ян Цзянь сегодня набрал 579,10 балла и выиграл золотую медаль в финале соревнований по прыжкам в воду с вышки 10 м среди мужчин в рамках 18-х Азиатских игр. (Синьхуа/Юэ Юэвэй)
Джакарта, 1 сентября /Синьхуа/ — Китайский спортсмен Ян Цзянь сегодня набрал 579,10 балла и выиграл золотую медаль в финале соревнований по прыжкам в воду с вышки 10 м среди мужчин в рамках 18-х Азиатских игр. (Синьхуа/Юэ Юэвэй)
ИА Синьхуа: последние новости
Теннис -- US Open, женский одиночный разряд: россиянка М.Шарапова вышла во 2-й круг МОК отстранил Россию от участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане Автоспорт -- "Формула-1" 2018: Л.Хэмилтон победил на Гран-при Азербайджана
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Утвержден состав участников первого турнира UFC в РФ
От Медведевой «сбежал» тренер21
Мария Шарапова: люблю играть при свете прожекторов
Россия лишится биатлона40
Смолову вновь не повезло5
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
00:36
Жребий брошен: что ждет «Зенит» и «Спартак» в Лиге Европы
Футбол Статьи
06:47
Почему Домрачева уехала из России
Биатлон
02:37
«Ненавижу играть против нее»
Теннис Статьи
04:28
«Мог быть провал»: что делает учениц Тутберидзе особенными
Фигурное катание Статьи
00:37
От Медведевой «сбежал» тренер
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение