В Индонезии завершились XVIII летние Азиатские игры

Сегодня в Джакарте прошла церемония закрытия XVIII летних Азиатских игр. В течение 15 дней 11 тысяч спортсменов из 45 стран Азии разыграли между собой 465 комплектов наград в 40 видах спорта, определяя звания самого лучшего на континенте. Хотя Азиатские игры не так хорошо известны в России, но это мероприятие по массовости уступает лишь Летним Олимпийским играм, являясь вторым крупнейшим в мире спортивным мероприятием.

Как и ожидалось, в общем медальном зачете безусловным лидером стал Китай. Его атлеты завоевали в общей сложности 289 медалей, включая 132 золотых.

В битве за второе и третье места медального зачета сошлись давние принципиальные соперники — Япония и Южная Корея. Как признают сами корейцы, они выступили хуже, чем ожидали. Если сначала план по «золоту» стоял на уровне 65 наград высшего достоинства и второе общее место, то к середине Азиады его скорректировали до 50, но и его не смогли выполнить. В итоге впервые за 24 года Южная Корея уступила вторую строчку японцам.

Атлеты Страны восходящего солнца завоевали 205 наград, включая 75 золотых, тогда как у южнокорейцев — 177 медалей, включая 49 «золота». Как признали в Корее, многие из видов спорта, которые они считали «своими», типа тхэквондо, стрельбы из лука и других, получили большое развитие в других странах, где выросли атлеты, способные побеждать корейцев.

Из стран СНГ следует отметить солидное выступление Узбекистана, который в медальном зачете занял пятое место с 70 медалями, включая 21 золотую.

Несмотря на некоторое огорчение южнокорейских болельщиков из-за некоторого «недобора» медалей у корейцев есть солидный повод для радости и для гордости. И дело даже не в том, что Корея выиграла два самых зрелищных финала Азиады, которыми считают матчи за «золото» среди мужчин по футболу и бейсболу, победив все тех же японцев. Дело касается отношений с Северной Кореей, где во время нынешних игр дружба Юга и Севера демонстрировалась неоднократно.

На состязаниях помимо команды Южной и Северной Кореи официально присутствовала и сборная «Единой Кореи», имевшая свой собственный флаг. Команда была собрана из атлетов Юга и Севера и они смогли добиться впечатляющих успехов. Впервые в истории международных комплексных состязаний атлеты «Единой Кореи» завоевали медали, в том числе и золотые. В активе «третьей Кореи» всего четыре награды: 1 «золото» (женщины, гонки на лодках класса «дракон» на 500 м), 1 «серебро» (женский баскетбол), и 2 «бронзы» (гонки на лодках класса «дракон» у женщин на 200 м и у мужчин на 1000 м).

Отметим, что спортсмены из КНДР заняли 10-е место в общем медальном зачете: 37 наград, из которых 12 — золотых.

Следующие летние Азиатские игры пройдут в Китае, в Ханчжоу в 2022 году.