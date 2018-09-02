Столичные школьники представят сборную РФ на Международной олимпиаде по информатике

Церемония закрытия Международной олимпиады состоится 8 сентября.

2 сентября стартовала Международная олимпиада по информатике, в которой принимает участие сборная России.

Так, на олимпиаду, проводимую в Японии, отравились школьники, в том числе из Москвы.

— Сегодня городе Цукуба проведена церемония открытия 29-й Международной олимпиады по информатике (International Olympiad in Informatics — IOI), — заявляют представители Минпросвещения России.

Уточняется, что в этом году на олимпиаду отравились ребята из столицы, Петербурга и Республики Татарстан.