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Столичные школьники представят сборную РФ на Международной олимпиаде по информатике
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Столичные школьники представят сборную РФ на Международной олимпиаде по информатике 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Церемония закрытия Международной олимпиады состоится 8 сентября.
2 сентября стартовала Международная олимпиада по информатике, в которой принимает участие сборная России.
Так, на олимпиаду, проводимую в Японии, отравились школьники, в том числе из Москвы.
— Сегодня городе Цукуба проведена церемония открытия 29-й Международной олимпиады по информатике (International Olympiad in Informatics — IOI), — заявляют представители Минпросвещения России.
Уточняется, что в этом году на олимпиаду отравились ребята из столицы, Петербурга и Республики Татарстан.
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