Каменский стал победителем ЧМ по стрельбе, Россия получила олимпийскую лиценз

Россиянин Сергей Каменский стал победителем соревнований в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метро на чемпионате мира, который проходит в Южной Корее. Российский стрелок набрал 248,4 балла, опередив почти на балл ближайшего преследователя.

Серебряную и бронзовую медали завоевали представители Хорватии Петар Горша и Миран Маричич.

Победа Каменского принесла сборной России лицензию на Олимпийские игры 2020 года, которые будут проходить в Токио (Япония). Сам Каменский является серебряным призёром Олимпийских игр 2016 года.

Чемпионат мира по стрельбе. Южная Корея Пневматическая винтовка. 10 метров

1) Сергей Каменский (Россия) — 248,4 2) Петар Горша (Хорватия) — 247,5 3) Миран Маричич (Хорватия) — 227,3