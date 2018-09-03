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Каменский стал победителем ЧМ по стрельбе, Россия получила олимпийскую лиценз
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Каменский стал победителем ЧМ по стрельбе, Россия получила олимпийскую лиценз 

Чемпионат.com + ещё 6 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Россиянин Сергей Каменский стал победителем соревнований в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метро на чемпионате мира, который проходит в Южной Корее. Российский стрелок набрал 248,4 балла, опередив почти на балл ближайшего преследователя.
Серебряную и бронзовую медали завоевали представители Хорватии Петар Горша и Миран Маричич.
Победа Каменского принесла сборной России лицензию на Олимпийские игры 2020 года, которые будут проходить в Токио (Япония). Сам Каменский является серебряным призёром Олимпийских игр 2016 года.
Чемпионат мира по стрельбе. Южная Корея Пневматическая винтовка. 10 метров
1) Сергей Каменский (Россия) — 248,4 2) Петар Горша (Хорватия) — 247,5 3) Миран Маричич (Хорватия) — 227,3
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