Россияне выиграли семь медалей на молодёжном ЧЕ по академической гребле

Российские спортсмены завоевали семь медалей на чемпионате Европы по академической гребле среди спортсменов до 23 лет. Соревнования проходили в Бресте (Республика Беларусь).

Золотые медали завоевала женская восьмёрка в составе Елены Данилюк, Елизаветы Крыловой, Ольги Зарубы, Елены Шапуровой, Ольги Нестеренко, Марины Рубцовой, Татьяны Куликовой Елизаветы Корниенко и Вероники Войно.

Бронзовые медали в классе женских двоек получили Анна Аксёнова и Валентина Плаксина. Также бронзовые медали выиграла женская четвёртка в составе Елизаветы Старостиной, Юлии Черноусовой, Полины Смоленской и Анастасии Любич.

В классе одиночек бронзовые медали завоевали Андрей Потапкин и Екатерина Питиримова.