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Россияне выиграли семь медалей на молодёжном ЧЕ по академической гребле
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Россияне выиграли семь медалей на молодёжном ЧЕ по академической гребле 

Чемпионат.com + ещё 2 3 часа назад
Российские спортсмены завоевали семь медалей на чемпионате Европы по академической гребле среди спортсменов до 23 лет. Соревнования проходили в Бресте (Республика Беларусь).
Золотые медали завоевала женская восьмёрка в составе Елены Данилюк, Елизаветы Крыловой, Ольги Зарубы, Елены Шапуровой, Ольги Нестеренко, Марины Рубцовой, Татьяны Куликовой, Елизаветы Корниенко и Вероники Войно.
Серебряные медали выиграла мужская четвёрка в составе Артёма Рудниченко, Ильи Иванова, Евгения Терехова и Данилы Баранова. Также серебряными призёрами стала женская двойка, в которую входили Екатерина Беликова и Алёна Новикова.
Бронзовые медали в классе женских двоек получили Анна Аксёнова и Валентина Плаксина. Также бронзовые медали выиграла женская четвёртка в составе Елизаветы Старостиной, Юлии Черноусовой, Полины Смоленской и Анастасии Любич.
В классе одиночек бронзовые медали завоевали Андрей Потапкин и Екатерина Питиримова.
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