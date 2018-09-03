Россияне выиграли семь медалей на молодёжном ЧЕ по академической гребле 

Российские спортсмены завоевали семь медалей на чемпионате Европы по академической гребле среди спортсменов до 23 лет. Соревнования проходили в Бресте (Республика Беларусь).
Золотые медали завоевала женская восьмёрка в составе Елены Данилюк, Елизаветы Крыловой, Ольги Зарубы, Елены Шапуровой, Ольги Нестеренко, Марины Рубцовой, Татьяны Куликовой, Елизаветы Корниенко и Вероники Войно.
Серебряные медали выиграла мужская четвёрка в составе Артёма Рудниченко, Ильи Иванова, Евгения Терехова и Данилы Баранова. Также серебряными призёрами стала женская двойка, в которую входили Екатерина Беликова и Алёна Новикова.
Бронзовые медали в классе женских двоек получили Анна Аксёнова и Валентина Плаксина. Также бронзовые медали выиграла женская четвёртка в составе Елизаветы Старостиной, Юлии Черноусовой, Полины Смоленской и Анастасии Любич.
В классе одиночек бронзовые медали завоевали Андрей Потапкин и Екатерина Питиримова.