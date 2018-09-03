Кулижников высказался о смене гражданства

Конькобежец Кулижников высказался о возможной смене гражданства

Российский конькобежец и трехкратный чемпион мира Павел Кулижников сообщил, что никогда не думал о смене спортивного гражданства.

Также он отметил, что останется в России при любых обстоятельствах, даже если не сможет попасть на еще одну Олимпиаду.

"Не собираюсь менять гражданство. Я — патриот России. Здесь мои люди", — цитирует спортсмена "РИА Новости".

Кулижникова отстранили от участия на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

"Я могу пропустить все Олимпиады в своей жизни, но не уйду из России. Всякое может случиться. Жизнь, конечно, штука непростая. Но я патриот", — подвел итог Кулижников.

Ранее сообщалось о том, как выступают отстраненные россияне.