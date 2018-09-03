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Кулижников высказался о смене гражданства
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Конькобежец Кулижников высказался о возможной смене гражданства 

Газета.Ru + ещё 3 12 минут назад
Фото: Газета.Ru
Российский конькобежец и трехкратный чемпион мира Павел Кулижников сообщил, что никогда не думал о смене спортивного гражданства.
Также он отметил, что останется в России при любых обстоятельствах, даже если не сможет попасть на еще одну Олимпиаду.
"Не собираюсь менять гражданство. Я — патриот России. Здесь мои люди", — цитирует спортсмена "РИА Новости".
Кулижникова отстранили от участия на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.
"Я могу пропустить все Олимпиады в своей жизни, но не уйду из России. Всякое может случиться. Жизнь, конечно, штука непростая. Но я патриот", — подвел итог Кулижников.
Ранее сообщалось о том, как выступают отстраненные россияне.
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