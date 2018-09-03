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Павел Кулижников: могу пропустить хоть все Олимпиады в жизни, но из России не уеду
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Павел Кулижников: могу пропустить хоть все Олимпиады в жизни, но из России не уеду 

Вести.Ru 50 минут назад
Фото: Вести.Ru
Рекордсмен и многократный чемпион мира по конькобежному спорту Павел Кулижников рассказал, как отнесся к пропуску зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. По словам спортсмена, несмотря на сложную ситуацию, он никогда не задумывался о смене гражданства России.
После Олимпийских игр некоторые российские спортсмены приняли решение сменить спортивное гражданство и начать выступать за сборные других стран.
"Гражданство менять не собираюсь, — заявил Кулижников, которого цитирует РИА Новости. — Я — патриот России. Здесь мои люди. Я могу пропустить все Олимпиады в своей жизни, но не уйду из России. Жизнь, конечно, штука непростая, всякое может случиться, но я патриот".
Кроме того, спортсмен рассказал, что смог восстановить после травмы колена и готов к старту предстоящего сезона.
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