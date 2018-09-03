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Обвинения в употреблении допинга российскими биатлонистами назвали унижением
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Обвинения в употреблении допинга российскими биатлонистами назвали унижением 

Газета.Ru + ещё 1 3 часа назад
Двукратный призер Олимпийских игр, заслуженный тренер СССР Александр Привалов прокомментировал допинговые обвинения в адрес Ольги Зайцевой и Евгения Устюгова, сообщает ТАСС.
По словам Привалова, обвинения Международного олимпийского комитета (МОК) в адрес олимпийских чемпионов оскорбляют и унижают репутацию спортсменов. Тренер недоумевает, как спустя столько лет подобные вопросы выносятся на обсуждение.
"Как можно сейчас обвинять Устюгова, когда прошло уже столько лет? Тем более, что взятые у него пробы, в том числе и на Олимпиаде, уже проверяли, все они оказались отрицательными", — сказал 85-летний Привалов.
В прошлом году МОК обвинил в нарушении допинговых правил на Играх в Сочи Зайцеву. Вместе с ней под наказание попали спортсменки Ольга Вилухина и Яна Романова, которые лишились серебряных олимпийских наград.
"У нас даже Зайцеву умудрились оскорбить и унизить, хотя она никогда и близко к этому не приближалась. Лично я, как мне кажется, даже больше переживаю за нее, чем она сама. Очень сложно быть в ее шкуре, ведь она ничего не делала. А им всем до лампочки, как говорится", — подчеркнул он.
Биатлонистки попробовали оспорить наказание в Спортивном арбитражном суде (CAS). Но до сих пор дата рассмотрения апелляции так и не была назначена.
Ранее Подчуфарова сравнила допинговый скандал в биатлоне с отстранением легкоатлетов.
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