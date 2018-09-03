Обвинения в употреблении допинга российскими биатлонистами назвали унижением

По словам Привалова, обвинения Международного олимпийского комитета (МОК) в адрес олимпийских чемпионов оскорбляют и унижают репутацию спортсменов. Тренер недоумевает, как спустя столько лет подобные вопросы выносятся на обсуждение.

"Как можно сейчас обвинять Устюгова, когда прошло уже столько лет? Тем более, что взятые у него пробы, в том числе и на Олимпиаде, уже проверяли, все они оказались отрицательными", — сказал 85-летний Привалов.

В прошлом году МОК обвинил в нарушении допинговых правил на Играх в Сочи Зайцеву. Вместе с ней под наказание попали спортсменки Ольга Вилухина Яна Романова , которые лишились серебряных олимпийских наград.

"У нас даже Зайцеву умудрились оскорбить и унизить, хотя она никогда и близко к этому не приближалась. Лично я, как мне кажется, даже больше переживаю за нее, чем она сама. Очень сложно быть в ее шкуре, ведь она ничего не делала. А им всем до лампочки, как говорится", — подчеркнул он.

Биатлонистки попробовали оспорить наказание в Спортивном арбитражном суде (CAS). Но до сих пор дата рассмотрения апелляции так и не была назначена.

Ранее Подчуфарова сравнила допинговый скандал в биатлоне с отстранением легкоатлетов.