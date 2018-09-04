Ганус поделился прогнозом по решению WADA по восстановлению РУСАДА

«У меня, к сожалению, нет никакого оптимизма. Вы знаете, что WADA не комментировало решение комитета (по соответствию), а его возглавляет Джонатан Тэйлор , это очень принципиальный человек», — цитирует Гануса РИА Новости

Он также отметил, что к заседанию, которое пройдёт 20 сентября, российская сторона подходит с отрицательными показателями, так как не прошла первый этап обсуждения условий соответствия.

«Наверное, вопрос будет решаться борьбой за голоса членов исполкома WADA. Мой прогноз негативный», — заявил Ганус.

Ранее Ганус рассказал о прогрессе в деятельности РУСАДА за последнее время.