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Ганус поделился прогнозом по решению WADA по восстановлению РУСАДА
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Ганус поделился прогнозом по решению WADA по восстановлению РУСАДА 

RT на русском + ещё 3 4 часа назад
Фото: Российский стадион
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус поделился прогнозом по скорому решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) по восстановлению российского ведомства.
«У меня, к сожалению, нет никакого оптимизма. Вы знаете, что WADA не комментировало решение комитета (по соответствию), а его возглавляет Джонатан Тэйлор, это очень принципиальный человек», — цитирует Гануса РИА Новости.
Он также отметил, что к заседанию, которое пройдёт 20 сентября, российская сторона подходит с отрицательными показателями, так как не прошла первый этап обсуждения условий соответствия.
«Наверное, вопрос будет решаться борьбой за голоса членов исполкома WADA. Мой прогноз негативный», — заявил Ганус.
Ранее Ганус рассказал о прогрессе в деятельности РУСАДА за последнее время.
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