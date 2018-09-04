Минспорт РФ предложил повысить стипендии олимпийским чемпионам до 52 тыс. рублей

Стипендии президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и другим специалистам, включённым в сборные России по олимпийским видам спорта, и чемпионам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр могут возрасти до 52 тыс. рублей.