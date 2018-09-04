Минспорт РФ предложил повысить стипендии олимпийским чемпионам до 52 тыс. рублей 

Стипендии президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и другим специалистам, включённым в сборные России по олимпийским видам спорта, и чемпионам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр могут возрасти до 52 тыс. рублей.
Проект указа президента России, разработанный Минспортом, опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Сейчас стипендии членам сборных России по олимпийским видам спорта, победителям Игр составляют 32 тыс. рублей. Необходимость данного изменения продиктована увеличением инфляции в России с 2011 года. Проект подготовлен в соответствии с поручением президента России от 27 июня 2018 года, а также поручениями правительства РФ от 7 мая и 2 июля 2018 года. Общественное обсуждение проекта началось 4 сентября, окончание обсуждения запланировано на 18 сентября 2018 года.