Велогонщик Закарин будет ставить перед собой только максимальные задачи на Играх-2020

САЛАМАНКА /Испания/, 4 сентября. /Корр. ТАСС Владислав Уткин /. Лидер сборной России по велоспорту на шоссе Ильнур Закарин, пропустивший в 2016 году Олимпиаду в Бразилии, на Играх-2020 в Токио намерен бороться за золото. Об этом Закарин сообщил ТАСС.

"Олимпийский девиз «Главное не победа, а участие» — точно не для меня, — сказал Закарин. — Поэтому в Токио-2020 я мечтаю не просто выступить, а победить".

Перед Играми в Рио-де-Жанейро Закарин в силу горного рельефа олимпийской трассы считался одним из фаворитов турнира, однако в Бразилии российскому спортсмену выступить не удалось. Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил Закарина до Олимпиады-2016 из-за того, что тот в прошлом нарушал антидопинговые правила. Спортивный арбитражный суд (CAS) позднее признал санкции МОК незаконными, однако сделал это в последний момент. После решения CAS Закарин уже не успевал прилететь в Бразилию на гонку.

В данный момент Закарин в составе команды «Катюша-Альпецин» выступает на веломногодневке «Вуэльта» в Испании. После 10 этапов он занимает 34-ю позицию в общем зачете.