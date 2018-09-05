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Виктор Ан завершил карьеру спортсмена
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Виктор Ан завершил карьеру спортсмена 

Советский спорт + ещё 1 3 часа назад
«Виктор Ан решил завершить карьеру. К сожалению, после всех переговоров он решил, что не будет работать у нас в качестве тренера. Мы очень благодарны ему за весь вклад, который он сделал в развитие шорт-трека в России», — цитирует Кравцова «Р-Спорт».
Шестикратный олимпийский чемпиона выиграл три золотые медали на ОИ-2006 в составе сборной Южной Кореи и трижды одерживал победы на ОИ-2014 в Сочи в качестве российского спортсмена.
31-летний шорт-трекист не был допущен до участия в Олимпиаде-2018. Прошлый сезон Ан завершил выступлением на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
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