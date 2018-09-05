Координационное совещание Олимпийского комитета России пройдет в Нижнем Новгороде 

фото из архива редакцииКоординационное совещание Олимпийского комитета России пройдет в Нижнем Новгороде6 сентября в 11.45 в Нижегородском кремле состоится координационное совещание руководителей олимпийских советов Приволжского федерального округа. Совещание пройдет под руководством президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.
В мероприятии примут участие и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский, министр спорта Нижегородской области Сергей Панов, представители олимпийских советов Приволжского округа. В повестке дня — выступления руководителей олимпийских советов, обсуждение приоритетных направлений развития олимпийского движения в регионах ПФО.