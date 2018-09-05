Ещё
Павел Колобков: Решение завершить карьеру Ану далось непросто
Далее:
Читайте также:
Ещё

Павел Колобков: Решение завершить карьеру Ану далось непросто 

Советский спорт + ещё 1 50 минут назад
Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков прокомментировал решение шестикратного чемпиона Олимпийских игр Виктора Ана завершить карьеру.
«Конечно жаль, когда такие звезды спорта, как Виктор Ан, принимают решение о завершении карьеры. Предположу, что оно далось ему непросто.
Виктор Ан завершил карьеру спортсмена
Мы все прекрасно помним великолепное выступление Ана на Играх в Сочи. Но это не просто чемпион, это один из тех спортсменов, которые своим примером, своим характером делают свой вид спорта популярным», — приводит слова Колобкова «Р-Спорт».
Напомним, 32-летний спортсмен завоевал три золотые медали на ОИ-2006 в составе сборной Южной Кореи и трижды одерживал победы на ОИ-2014 в Сочи в качестве российского спортсмена.
Советский спорт: последние новости
Старший тренер сборной России: Заварзина не уведомляла о завершении карьеры Виктор Ан завершил карьеру спортсмена Команда России по пулевой стрельбе завоевала первую лицензию на Олимпийские Игры-2020 в Токио
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Устал от России: Виктор Ан ушел из спорта5
Новая форма сборной Украины вызвала скандал102
Мини-бикини: отдых российских гимнасток33
Как заработать на Лиге наций2
Виктор Ан расстроил россиян19
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
02:11
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
Биатлон Легкая атлетика
01:00
Новичок «Зенита» стал самым богатым футболистом РФ
Футбол
00:38
Умер известный хоккеист Павел Лазарев
Хоккей
05:12
Шарапова оправдалась за позор на US Open
Теннис
00:36
Украинская легкоатлетка поразила сексуальным фото
Летние виды спорта
18:56
Попытка унизить Россию? Черчесова оставили на бобах
Футбол
00:45
Федерер нанес величайший удар в истории
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение