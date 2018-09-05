Павел Колобков: Решение завершить карьеру Ану далось непросто

«Конечно жаль, когда такие звезды спорта, как Виктор Ан, принимают решение о завершении карьеры. Предположу, что оно далось ему непросто.

Виктор Ан завершил карьеру спортсмена

Мы все прекрасно помним великолепное выступление Ана на Играх в Сочи. Но это не просто чемпион, это один из тех спортсменов, которые своим примером, своим характером делают свой вид спорта популярным», — приводит слова Колобкова «Р-Спорт».

Напомним, 32-летний спортсмен завоевал три золотые медали на ОИ-2006 в составе сборной Южной Кореи и трижды одерживал победы на ОИ-2014 в Сочи в качестве российского спортсмена.