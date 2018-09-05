Устал от России: Виктор Ан ушел из спорта

Устал от России: Виктор Ан завершил карьеру

Шестикратный чемпион Олимпийских игр по шорт-треку Виктор Ан принял решение завершить карьеру. В декабре 2011 года спортсмен сменил корейское гражданство на российское и в составе сборной России завоевал множество наград, среди которых три олимпийских золота Сочи. По словам главы Федерации конькобежного спорта России Алексея Кравцова, шорт-трекист намерен вернуться в Южную Корею по семейным обстоятельствам.

Российский шорт-трекист Виктор Ан принял решение завершить профессиональную карьеру и вернуться на родину в Южную Корею. Об этом сообщил президент Федерации конькобежного спорта России Алексей Кравцов. Глава организации отметил, что шорт-трекист не намерен продолжать какой-либо вид деятельности в России, прежде всего, из-за семейных проблем.

«Виктор Ан принял решение завершить карьеру спортсмена, он не собирается работать тренером в России. Мы долго с ним обсуждали все эти варианты, но в силу определенных обстоятельств, прежде всего, семейных, он решил поступить именно так», — цитирует Кравцова ТАСС.

Виктор Ан, он же Ан Хен Су, родился в Южной Корее и до 2011 года представлял интересы своей родной страны, с которой четыре медали на зимних Олимпийских играх в Турине, а также множество наград на мировых первенствах и Универсиаде-2005.

Однако в 2008 году шорт-трекист получил тяжелую травму — перелом коленного сустава, из-за которого пропустил чемпионат мира в Китае, а также не смог подготовиться и квалифицироваться на Игры-2010 в Ванкувере.

После этого Ан Хен Су объявил о желании уехать из Южной Кореи. По словам его отца, данное решение было принято в связи с отсутствием какой-либо поддержки со стороны южнокорейской конькобежной ассоциации.

Сам Ан предпринял попытки получить гражданство России или США. Однако в связи с тем, что процесс получения американского паспорта является более длительным, шорт-трекист подал заявление на оформление российского гражданства.

26 декабря 2011 года Дмитрий Медведев , занимавший тогда пост президента России, подписал указ о предоставлении Ан Хен Су паспорта гражданина страны. Спортсмен в свою очередь выразил благодарность, а также взял себе имя Виктор Ан. Данный выбор он объяснил следующим образом:

«Во-первых, имя Виктор связано со словом «виктори», что значит «победа». Получается символично. Я хочу, чтобы это имя принесло мне удачу. Во-вторых, я знаю еще одного корейца по имени Виктор, который очень популярен в России и хорошо известен в Корее — это Виктор Цой. Я хотел бы стать настолько же знаменитым в России. И в-третьих, мне сказали, что Виктор для русскоговорящих людей — имя легкое и быстро запоминается».

В составе сборной России Виктор Ан дебютировал в марте 2012 года, а уже в октябре одержал свою первую победу: на этапе Кубка мира-2012/13 на дистанции 1000 м он финишировал первым.

Главным достижением шорт-трекиста в российской команде стали три золотые медали, завоеванные на Олимпийских играх в Сочи, и еще одна бронза. Помимо этого он стал многократным чемпионом Европы и побеждал на мировых первенствах.

В 2018 году Виктор Ан должен был вернуться на родину и выступить на Олимпиаде в Пхенчхане, однако Международный олимпийский комитет (МОК), не разрешивший сборной России выступать на соревнованиях под национальным флагом и гимном, не отправил шорт-трекисту индивидуальное приглашение. По мнению Кравцова, ситуация с недопуском на Игры в Южной Корее не стала определяющей в решении Ана завершить карьеру.

«Я не думаю, что его недопуск на Олимпиаду повлек за собой решение завершить карьеру. Хотя бесспорно, что для него это стало тяжелым ударом.

Предполагалось изначально, что эти Игры должны были стать последними в его карьере, он готовился завершать свои выступления», — добавил глава Федерации конькобежного спорта России, который также поблагодарил 32-летнего спортсмена за внесенный вклад в развитие шорт-трека в стране.

С благодарностью в адрес Виктора Ана выступил и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков , пожелавший ему успешной карьеры в будущем.

«У меня как у спортивного функционера вызывает искреннее сожаление, когда любой спортсмен, завоевавший большое количество наград, олимпийских титулов, заканчивает карьеру. Мы с уважением относимся к его решению вернутся в Южную Корею.