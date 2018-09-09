Ещё
Лучшие в мире: российские школьники с триумфом вернулись с олимпиады по информатике
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лучшие в мире: российские школьники с триумфом вернулись с олимпиады по информатике 

ТК «Звезда» + ещё 6 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Россию на соревнованиях в Японии представляло четверо школьников. Все они стали обладателями золотых и серебряных медалей.
В Москву рейсом из Токио с триумфом вернулись российские школьники, завоевавшие две золотые и две серебряные медали на прошедшей в Японии Международной олимпиаде по информатике (International Olympiad in Informatics — IOI).
В этих соревнованиях участвовали 900 школьников со всего мира. Российская команда показала лучший результат, опередив соперников из почти 85 стран. Рамазан Рахматуллин из Татарстана и Владимир Романов из Москвы забрали золото. Михаилу Анопренко из Санкт-Петербурга и Егору Лифарю из Москвы достались серебряные медали.
«Олимпиада прошла здорово. Очень интересно конечно. Япония очень необычная страна. Все было в принципе здорово. Организация неплохая. Поэтому все довольны и результатом неплохим довольны», — рассказал призер Олимпиады Михаил Анопренко.
Международная олимпиада по информатике проводится в Японии с 1989 года. В прошлом году российские школьники также завоевала четыре медали: одну золотую и три серебряные.
ТК «Звезда»: последние новости
Виктор Ан объявил о завершении карьеры СМИ: в Испании начали допинговое расследование в отношении Черышева Российская фигуристка установила мировой рекорд в короткой программе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Судьба Медведевой в России предопределена29
Смертник взорвал турнир по борьбе10
Дзюба неожиданно «вылетел» из сборной20
Гениальную ученицу Тутберидзе подвергли критике1
«Все, конец»95
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:36
Хрупкий турок. Лебедев нокаутировл Алтункаю
Бокс Статьи
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
02:49
Виктор Ан сдаёт квартиру
Зимние виды спорта
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
00:33
Губерниев взбесился из-за допинг-скандала
Биатлон
02:11
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
Биатлон Прочее
01:00
Новичок «Зенита» стал самым богатым футболистом РФ
Футбол
00:38
Умер известный хоккеист Павел Лазарев
Хоккей
04:59
Известную фигуристку избили в Москве
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение