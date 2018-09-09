Лучшие в мире: российские школьники с триумфом вернулись с олимпиады по информатике

Россию на соревнованиях в Японии представляло четверо школьников. Все они стали обладателями золотых и серебряных медалей.

В Москву рейсом из Токио с триумфом вернулись российские школьники, завоевавшие две золотые и две серебряные медали на прошедшей в Японии Международной олимпиаде по информатике (International Olympiad in Informatics — IOI).

В этих соревнованиях участвовали 900 школьников со всего мира. Российская команда показала лучший результат, опередив соперников из почти 85 стран. Рамазан Рахматуллин из Татарстана и Владимир Романов из Москвы забрали золото. Михаилу Анопренко из Санкт-Петербурга и Егору Лифарю из Москвы достались серебряные медали.

«Олимпиада прошла здорово. Очень интересно конечно. Япония очень необычная страна. Все было в принципе здорово. Организация неплохая. Поэтому все довольны и результатом неплохим довольны», — рассказал призер Олимпиады Михаил Анопренко.

Международная олимпиада по информатике проводится в Японии с 1989 года. В прошлом году российские школьники также завоевала четыре медали: одну золотую и три серебряные.