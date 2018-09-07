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Виктору Ану предрекли возвращение в Россию
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Виктору Ану предрекли возвращение в Россию 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Олимпийская чемпионка конькобежка Светлана Журова полагает, что российский шорт-трекист Виктор Ан может вернуться в Россию. Слова бывшей спортсменки передает «Р-Спорт».
«Сейчас семейные обстоятельства сложились так, что он вынужден покинуть Россию, но я не уверена, что это навсегда. Виктор может вернуться в качестве тренера, просто ему нужна небольшая пауза, чтобы все обдумать. Не уверена, что в Корее у него будет стопроцентная возможность реализовать себя в качестве тренера», — заявила 46-летняя Журова.
Она также отметила, что Ан оставил большой след в истории российского шорт-трека.
5 сентября президент Федерации конькобежного спорта России Алексей Кравцов объявил, что Ан завершил карьеру и отказался работать тренером в России. Позже выяснилось, что отъезд спортсмена продиктован семейными обстоятельствами.
Корейский шорт-трекист стал гражданином России в 2011 году. Ан по три раза становился олимпийским чемпионом, представляя сперва сборную Южной Кореи, а позже — выступая за Россию. Кроме того, он является 18-кратным чемпионом мира.
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