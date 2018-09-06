Керлингисты из Текстильщиков взяли золото на Кубке России

Спортсмены из района Текстильщики заняли первое место на Кубке России по керлингу среди смешанных команд. Об этом сообщили в администрации школы «Москвич», где тренируются спортсмены.

— Успешно выступили представители спортивной школы олимпийского резерва «Москвич» Москомспорта. Поздравляем с золотыми медалями в составе команды «Зекурион-Москвич» наших спортсменов Алину Биктимирову Тимура Гаджиханова , а также их тренеров, — сказал сотрудник спортшколы.

Отметим, что в состязаниях принимали участие 16 команд из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Иркутской, Самарской областей, Краснодарского края, Татарстана. (мю)