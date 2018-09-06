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Керлингисты из Текстильщиков взяли золото на Кубке России
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Керлингисты из Текстильщиков взяли золото на Кубке России 

Управа района Текстильщики 2 часа назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Спортсмены из района Текстильщики заняли первое место на Кубке России по керлингу среди смешанных команд. Об этом сообщили в администрации школы «Москвич», где тренируются спортсмены.
— Успешно выступили представители спортивной школы олимпийского резерва «Москвич» Москомспорта. Поздравляем с золотыми медалями в составе команды «Зекурион-Москвич» наших спортсменов Алину Биктимирову и Тимура Гаджиханова, а также их тренеров, — сказал сотрудник спортшколы.
Отметим, что в состязаниях принимали участие 16 команд из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Иркутской, Самарской областей, Краснодарского края, Татарстана. (мю)
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