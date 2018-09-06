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Московские школьники установили новый рекорд по количеству медалей на всемирных олимпиадах
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Московские школьники установили новый рекорд по количеству медалей на всемирных олимпиадах 

РИАМО 1 час назад
В 2018 году российские школьники завоевали 17 медалей на различных всемирных олимпиадах, десять из них выиграли столичные учащиеся, сообщил директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко.
«Одну золотую и одну серебряную завоевали наши московские ребята на Всемирной олимпиаде по информатике. Теперь, в общем зачете у россиян 17 медалей по различным предметам, десять из них — московские, что является лучшим результатом москвичей за всю историю олимпиад», — сказал Ященко.
Ранее российские школьники завоевали четыре медали на Всемирной олимпиаде по информатике: две золотые и две серебряные.
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