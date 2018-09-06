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Свищев: «Важно, чтобы в керлинге было как можно больше олимпийских дисциплин»
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Свищев: «Важно, чтобы в керлинге было как можно больше олимпийских дисциплин» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев поделился ожиданиями от чемпионата мира. Сборная России в составе Марии Комаровой, Даниила Горячева, Анастасии Москалевой и Александра Еремина 6 сентября одержала победу над командой Новосибирской области в отборе на чемпионат мира в миксте.
«Победа более чем убедительная. То, что наша первая сборная за явным преимуществом вышла победителем и поедет на чемпионат мира, закономерно. Но это еще и важно — значит, централизованная подготовка ведется нашими тренерами и спортсменами в правильном направлении. Надеюсь, что наши ребята достойно выступят на чемпионате мира. Я желаю им только победы.
Хоть это и не олимпийская дисциплина, но это, в том числе, важная подготовка к турнирам в дабл-миксте. Мы исторически неплохо выступаем в миксте, в Казани в 2016 году становились победителями, поэтому хорошим результатом на чемпионате мира, конечно, будет победа.
То, что впервые в истории такая молодая команда, как сборная Ноовсибирской области, молодого для керлинга региона вышла в отборочный турнир, конечно, дорогого стоит. Для нас очень важно, когда развиваются регионы как раз путем открытия стадионов, когда такие молодые перспективные руководители региональных федераций поддерживают спорт, «загораются» им. Они создали команду с нуля.
Нам важно, чтобы в керлинге было как можно больше олимпийских дисциплин. Все уже радостно приняли в олимпийской программе дабл-микст. Мы были бы очень рады, если бы и микст вошел в олимпийскую программу. Чем больше видов участвуют в Олимпиаде, тем больше внимание и спонсоров, и олимпийских комитетов, и это, без сомнения, развивает спорт», — цитирует Свищева Р-Спорт
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