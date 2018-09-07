Станислав Поздняков: Видимо, есть сложности между сноубордистами и руководством федерации

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что конфликтная ситуация в Федерации сноуборда России (ФСР) видится ему как внутренние сложности между отдельно взятыми спортсменами и руководством федерации.

Двукратная чемпионка мира сноубордистка Екатерина Тудегешева в конце августа заявила, что старший тренер сборной России Денис Салагаев срывает ее подготовку к сезону, так как ее не пригласили пройти углубленное медицинское обследование (УМО), без которого спортсмены не могут быть допущены к соревнованиям. Тренер, в свою очередь, сказал, что Тудегешева еще сама не решила, будет ли она тренироваться со сборной, и не выходит на связь. Тогда же Салагаев сказал, что пройти УМО отказывается бронзовый призер Олимпиады в Сочи сноубордистка Алена Заварзина . Чуть позже Заварзина объявила о завершении карьеры.

В конце же августа о плачевной, по его мнению, ситуации в российском сноуборде вообще и в ФСР в частности рассказал тренер Евгений Пронашко. По его словам, он хотел изменить ситуацию к лучшему, но его откровенно выживали из сборной России.

"В настоящий момент то, что там происходит, видится мне как некие внутренние сложности между отдельно взятыми спортсменами и руководством федерации", — сказал Поздняков и отметил, что ОКР «внимательно следит за ситуацией».

При этом он отметил, что ОКР поддерживает позицию ФСР по вопросу необходимости прохождения спортсменами УМО. «Те вопросы, которые федерация ставит в части прохождения углубленного медицинского обследования спортсменами, на которых она настаивает, Олимпийский комитет приветствует, поскольку без соответствующего разрешения Федерального медико-биологического агентства о допуске спортсменов к соревнованиям спортсмены не могут быть включены в олимпийскую команду России», — заявил Поздняков.

Он отметил, что главная задача ОКР — «это не завоевание медалей и подиумов любой ценой, самая большая задача — это здоровье и хорошее самочувствие спортсменов».