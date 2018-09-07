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Бронзовую медаль чемпионата мира завоевал вологодский стрелок Илья Марсов
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Бронзовую медаль чемпионата мира завоевал вологодский стрелок Илья Марсов 

Вологда.рф 7 часов назад
Фото: Вологда.рф
Третий результат в олимпийском упражнении показал вологжанин Илья Марсов. Чемпионат по пулевой и стендовой стрельбе проходит в Южной Корее и продлится до 15 сентября. На нем разыгрываются личные медали в 53 упражнениях и командные — в 59.
Илья занял первое место в квалификации при выполнении упражнения «Пневматическая винтовка, 10м. Юниоры». С этим результатом юноша вышел в финал, где стал восьмым.
На проходящем чемпионате бронзу в этом упражнении также завоевали Григорий Шамаков из Москвы и Денис Гончаренко из Белгородской области. Спортсмены вошли в тройку лидеров среди 15 стран и принесли российской команде уже 16-ю медаль на этом чемпионате.
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