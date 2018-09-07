МОК окажет помощь пострадавшим при взрыве в Кабуле спортсменам

ТАСС , 7 сентября. Международный олимпийский комитет (МОК) вместе с Объединенным миром борьбы (UWW) окажет помощь пострадавшим при взрыве в Кабуле борцам. Об этом сообщил глава МОК Томас Бах, которого цитирует пресс— служба организации.

В среду вечером в спортивном центре Кабула во время соревнований по спортивной борьбе прогремел взрыв, в результате чего обрушилась крыша здания. После этого у центра произошел второй взрыв. Власти Афганистана сообщили о 26 погибших и более 90 раненных.

"Я решительно осуждаю это трусливое нападение на молодых людей и на спорт, — сказал Бах. — Наши мысли сегодня с родными и близкими погибших. Мы скорбим вместе с ними, и я хотел бы выразить соболезнования им от себя лично и от всего олимпийского движения. МОК совместно с UWW уже приступил к изучению наилучших способов оказания непосредственной помощи всем пострадавшим".