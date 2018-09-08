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МОК собирается оказать помощь пострадавшим при взрыве в Кабуле спортсменам
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МОК собирается оказать помощь пострадавшим при взрыве в Кабуле спортсменам 

Газета.Ru + ещё 2 3 часа назад
Международный олимпийский комитет (МОК) вместе с Объединенным миром борьбы (UWW) окажет помощь пострадавшим при взрыве в Кабуле борцам, сообщает ТАСС.
"Я решительно осуждаю это трусливое нападение на молодых людей и на спорт. Наши мысли сегодня с родными и близкими погибших. Мы скорбим вместе с ними, и я хотел бы выразить соболезнования им от себя лично и от всего олимпийского движения.
МОК совместно с UWW уже приступил к изучению наилучших способов оказания непосредственной помощи всем пострадавшим", — заявил глава МОК Томас Бах.
Взрыв прогремел 5 сентября в спортивном центре Кабула в то время, как там проходили соревнования по спортивной борьбе. В результате обрушилась крыша здания. После этого у центра произошел второй взрыв. Власти Афганистана сообщили о 26 погибших и более 90 раненных.
Ранее сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка после травмы не может ходить.
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