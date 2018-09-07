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Сенегал будет единственным претендентом на проведение юношеских Олимпийских игр — 2022
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Сенегал будет единственным претендентом на проведение юношеских Олимпийских игр — 2022 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 7 сентября. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил Сенегал в качестве единственного претендента на проведение летних юношеских Олимпийских игр 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.
В числе кандидатов рассматривались также Ботсвана, Нигерия и Тунис.
"Принимая свое решение, МОК признал, что Сенегал предлагает сильный проект и имеет наибольшие возможности на данный момент для его реализации", — говорится в заявлении. Согласно проекту, Игры пройдут в Дакаре, Диамньадьо и Сали.
Юношеские Игры станут первыми соревнованиями под эгидой МОК, которые пройдут в Африке.
Официально место проведения юношеских Игр будет объявлено 8-9 октября на сессии МОК в Буэнос-Айресе, где 6-18 октября пройдут юношеские Олимпийские игры — 2018.
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