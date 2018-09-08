Режиссер фильма о допинге в российском спорте призвал главу МОК Баха уйти в отставку

— Ответ на вопрос о восстановлении доверия к олимпийскому движению прост: Томас Бах должен уйти в отставку, — приводит слова Фогеля портал Stuff. — Главой МОК должен стать человек, который не связан с политикой. Этой организации нужна свежая кровь. От такой организации, как МОК, я ожидал высокого уровня ответственности в этом допинговом деле. Но МОК продолжает разочаровывать, пытаясь сделать все, чтобы замять скандал. МОК не предпринимает никаких реальных действий для того, чтобы вернуть спортсменам веру в олимпийское движение.

Напомним, фильм «Икар» получил «Оскар» в категории «лучший документальный фильм».

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