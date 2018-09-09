Свищев планирует встретиться с представителями WADA по делу Крушельницкого 

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев планирует встретиться с представителями Всемирного антидопингового агентства (WADA) до заседания суда по делу россиянина Александра Крушельницкого. Об этом Свищев сообщил ТАСС.
Как ранее сообщал ТАСС, Всемирная федерация керлинга отозвала предложение Крушельницкому о мировом соглашении и двухлетней дисквалификации в связи с несогласием с условиями со стороны WADA.
"Я связался с РУСАДА и попросил содействия для досудебной встречи с представителями WADA. Хочется понять их позицию, чтобы объяснили, почему настаивают на ином разрешении ситуации", — сказал Свищев.
В допинг-пробе Крушельницкого, взятой на Олимпийских играх в Пхёнчхане, где он вместе с Анастасией Брызгаловой выиграл бронзовые медали, был обнаружен мельдоний. Спортивный арбитражный суд (CAS) признал спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты, показанные на Играх-2018, Крушельницкий и Брызгалова были лишены бронзовых медалей.
Заседание CAS по делу спортсмена пройдет 19 сентября.