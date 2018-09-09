Свищев планирует встретиться с представителями WADA по делу Крушельницкого

Как ранее сообщал ТАСС, Всемирная федерация керлинга отозвала предложение Крушельницкому о мировом соглашении и двухлетней дисквалификации в связи с несогласием с условиями со стороны WADA.

"Я связался с РУСАДА и попросил содействия для досудебной встречи с представителями WADA. Хочется понять их позицию, чтобы объяснили, почему настаивают на ином разрешении ситуации", — сказал Свищев.

В допинг-пробе Крушельницкого, взятой на Олимпийских играх в Пхёнчхане, где он вместе с Анастасией Брызгаловой выиграл бронзовые медали, был обнаружен мельдоний. Спортивный арбитражный суд (CAS) признал спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты, показанные на Играх-2018, Крушельницкий и Брызгалова были лишены бронзовых медалей.

Заседание CAS по делу спортсмена пройдет 19 сентября.