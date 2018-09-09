Российские стрелки выиграли золото чемпионата мира

Мужская сборная России завоевала золото на чемпионате мира в стрельбе из винтовки по движущейся мишени с десяти метров. Второе место заняли спортсмены из Северной Кореи. На третьем месте — шведы.

В той же дисциплине женская сборная, в состав которой входят Ольга Степанова Ирина Измалкова и Юлия Эйдензо, заняли третье место. Золото досталось китайцам, серебро завоевали спортсмены из Северной Кореи. Кроме того, Степанова выиграла золото в индивидуальных женских соревнованиях.

В общемедальном зачете сборная России находится на четвертом месте, уступая Китаю, Индии и Южной Корее. В активе россиян — восемь золотых, шесть серебряных и одиннадцать бронзовых медалей. Соревнования проходят в южнокорейском Чханвоне и закончатся 14 сентября.