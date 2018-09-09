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Претензии Макларена к российским керлингистам признали необоснованными
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Претензии Макларена к российским керлингистам признали необоснованными 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 3 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Всемирная федерация керлинга (WCF) сочла недостаточными доводы комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена о якобы применении допинга российскими спортсменами.
В пресс-службе WCF сообщили, что данные из доклада были проанализированы специальными экспертами WCF, которые посчитали их несостоятельными, передает ТАСС.
Во Всемирной федерации заявили, что не будут предпринимать никаких действий в отношении российских керлингистов, имена которых указаны в докладе Макларена, передает РИА «Новости».
Напомним, российская керлингистка Екатерина Галкина подозревалась в нарушении антидопинговых правил перед зимними Олимпийскими играми 2014 года в Сочи.
Добавим, что после зимней Олимпиады 2018 года произошел другой громкий скандал с российскими керлингистами. В допинг-пробе Александра Крушельницкого, который в паре Анастасией Брызгаловой занял третье место на Играх, обнаружили мельдоний. Отмечалось при этом, что препарат могли подмешать спортсмену в пищу. В итоге Спортивный арбитражный суд (CAS) отобрал у россиян бронзовые медали, их результаты были аннулированы.
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